Булыкин: иногда от передач Эриксена получал даже больше удовольствия, чем от своих голов

«Очень страшный эпизод произошёл с Кристианом. Когда показывали его лицо, как он лежал… Я очень переживал, было страшно. Рад, что всё обошлось. Мы достаточно хорошо знакомы: когда выступали за «Аякс», мы целый год сидели рядом в раздевалке. В то время у нас была хорошая команда, тесно общались и часто проводили время вместе: ходили по ресторанам, гуляли. Когда собирались командой, покупали вино бутылками. В Европе больше доверяют футболистам — они сами знают, как нужно готовиться к матчу», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Он отметил, что в «Аяксе» их собирали за три часа до игры и не имело значения, чем ты занимался ночью, самое важное — это игра и действия на поле.

«Всё время просил Эриксена отдавать мне хорошие передачи. Кристиан никогда не был жадным футболистом, всегда позволял забивать голы партнёрам по команде. Иногда от его передач получал даже больше удовольствия, чем от своих голов. От личного общения оставались исключительно положительные эмоции: такой компанейский и добродушный парень», — добавил Булыкин.

Эриксен играл за «Аякс» с 2010 по 2013 год, Булыкин провёл в амстердамской команде сезон-2011/12.

В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали 29-летнему футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.

Ранее сообщалось, что сборные Дании и Бельгии прервали матч Евро-2020 на десятой минуте в честь Эриксена.