Сборные Дании и Бельгии прервали матч Евро-2020 на десятой минуте в честь Эриксена

На 10-й минуте встречи в Копенгагене футболисты выбили мяч в аут, а фанаты на трибунах выражали свою поддержку аплодисментами. Болельщики также продемонстрировали баннер с надписью «Вся Дания с тобой, Кристиан».
В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали 29-летнему футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.
Ранее сообщалось, что Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.