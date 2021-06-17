Сборные Дании и Бельгии прервали матч Евро-2020 на десятой минуте в честь Эриксена

Сборные Дании и Бельгии провели акцию во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы в поддержку перенёсшего сердечный приступ датского полузащитника Кристиана Эриксена.

Сборные Дании и Бельгии провели акцию во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы в поддержку перенёсшего сердечный приступ датского полузащитника Кристиана Эриксена.

На 10-й минуте встречи в Копенгагене футболисты выбили мяч в аут, а фанаты на трибунах выражали свою поддержку аплодисментами. Болельщики также продемонстрировали баннер с надписью «Вся Дания с тобой, Кристиан».

В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали 29-летнему футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.

Ранее сообщалось, что Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.