Губерниев: сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен

«Сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен с её упорством. В чём слабость нынешней команды Черчесова? Пока мы не художники, мы ремесленники», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Комментатор также ответил на вопрос, видит ли он игровые идеи у сборной России.
«Я их вижу. Воплотить не получается в силу разных объективных и субъективных причин», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.
Ранее в РФС прокомментировали победу России над Финляндией на Евро-2020.