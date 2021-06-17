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17 июня
Губерниев: сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Губерниев: сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен
  • РИА Новости
Губерниев: сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен
  • РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен с её упорством. В чём слабость нынешней команды Черчесова? Пока мы не художники, мы ремесленники», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор также ответил на вопрос, видит ли он игровые идеи у сборной России.

«Я их вижу. Воплотить не получается в силу разных объективных и субъективных причин», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.

Ранее в РФС прокомментировали победу России над Финляндией на Евро-2020.

Новости smi2.ru
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