Губерниев: сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Сборной Финляндии не хватало Кайсы Мякяряйнен с её упорством. В чём слабость нынешней команды Черчесова? Пока мы не художники, мы ремесленники», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор также ответил на вопрос, видит ли он игровые идеи у сборной России.

«Я их вижу. Воплотить не получается в силу разных объективных и субъективных причин», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.

Ранее в РФС прокомментировали победу России над Финляндией на Евро-2020.