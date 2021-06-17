В РФС прокомментировали победу России над Финляндией на Евро-2020

«Матч был мотивационным для всего российского футбола. С Финляндией играть сложно, потому что это очень закрытая и сильная команда. Победить помогли индивидуальные действия Головина и Миранчука», — цитирует Анохина «РБК-Спорт».
По его словам, он переживает за защитника сборной Марио Фернандеса, который получил травму в первом тайме.
«Марио — один из самых топовых в чемпионате России. Будет очень жалко потерять его для сборной», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче с Финляндией.