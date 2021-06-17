УЕФА назвал самых быстрых футболистов Евро-2020

Список, опубликованный на официальной странице УЕФА в Twitter, возглавил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола (33,8 км/ч).
На втором месте расположился полузащитник сборной Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч). Третью позицию занимает нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг (33,1 км/ч).
Четвёртым стал нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо (32,8 км/ч). Пятый — защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч).
Ранее сообщалось, что Италия победила Швейцарию и стала первым участником плей-офф Евро-2020.