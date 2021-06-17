Футболист сборной Германии Рюдигер высказался об инциденте с Погба в матче с Францией

«Мне не стоило прижиматься ртом к его спине — никаких вопросов. Это выглядело не лучшим образом. Мы с Полем очень дружелюбно пообщались после финального свистка. Он сказал мне то же, что позднее заявил в послематчевом интервью, — что это не был укус, как многим показалось изначально», — цитирует Рюдигера Evening Standard.

В конце первого тайма Рюдигер опекал Погба сзади в одном из эпизодов. Как показалось во время трансляции, защитник попытался укусить соперника за спину, а тот, в свою очередь, пожаловался судье.

Ранее сообщалось, что Франция победила Германию на Евро-2020 благодаря автоголу Матса Хуммельса.