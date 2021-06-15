Франция победила Германию на Евро-2020 благодаря автоголу Хуммельса

Сборная Франции по футболу взяла верх над командой Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Франции по футболу взяла верх над командой Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась в пользу действующих чемпионов мира — 1:0.

На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс.

Таким образом, подопечные Дидье Дешама набрали три очка и расположились на втором месте в группе F.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией, а Германия встретится с Португалией. Оба матча состоятся 19 июня.

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер попытался укусить Поля Погба во время матча Франция — Германия на Евро-2020.