Франция победила Германию на Евро-2020 благодаря автоголу Хуммельса

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась в пользу действующих чемпионов мира — 1:0.
На 20-й минуте мяч в свои ворота забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс.
Таким образом, подопечные Дидье Дешама набрали три очка и расположились на втором месте в группе F.
В следующем туре Франция сыграет с Венгрией, а Германия встретится с Португалией. Оба матча состоятся 19 июня.
Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер попытался укусить Поля Погба во время матча Франция — Германия на Евро-2020.