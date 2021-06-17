Мать Миранчука эмоционально отреагировала на победу сборной России над Финляндией

«Всех с победой, ура! Верили в победу, ребята молодцы! Крепкого здоровья им. Отправила сыну голосовое поздравление. Это важная победа, ребята справились. Все молодцы», — цитирует Елену Миранчук «Чемпионат».
Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в матче с Финляндией всё решили техника Миранчука и надёжность Георгия Джикии.