Мать Миранчука эмоционально отреагировала на победу сборной России над Финляндией

Елена Миранчук, мать полузащитника сборной России по футболу Алексея Миранчука, поделилась эмоциями после победы национальной команды над Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

Елена Миранчук, мать полузащитника сборной России по футболу Алексея Миранчука, поделилась эмоциями после победы национальной команды над Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Всех с победой, ура! Верили в победу, ребята молодцы! Крепкого здоровья им. Отправила сыну голосовое поздравление. Это важная победа, ребята справились. Все молодцы», — цитирует Елену Миранчук «Чемпионат».

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в матче с Финляндией всё решили техника Миранчука и надёжность Георгия Джикии.