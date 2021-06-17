Федун: в матче с Финляндией всё решили техника Миранчука и надёжность Джикии

«Тяжёлая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия нас, только в отличие от нашей сборной Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне. Всё решили техника Миранчука и надёжность Джикии», — цитирует Федуна «Чемпионат».

По его мнению, этого может не хватить в матче с Данией. Кроме того, функционер считает, что слишком мало игрового времени было дано Александру Соболеву, а также напрашивался выход на поле Дениса Макарова.

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее Джефф Монсон выразил мнение, что Россия способна побороться за выход в самые высокие стадии Евро-2020.