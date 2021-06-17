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17 июня
Монсон считает, что Россия способна побороться за выход в самые высокие стадии Евро-2020
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон отреагировал на победу сборной России по футболу над Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы.
Монсон считает, что Россия способна побороться за выход в самые высокие стадии Евро-2020
  • Reuters
Монсон считает, что Россия способна побороться за выход в самые высокие стадии Евро-2020
  • Reuters
Бывший боец смешанных единоборств, а ныне депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон отреагировал на победу сборной России по футболу над Финляндией во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Стараюсь следить за выступлениями нашей команды на Евро, хоть и нахожусь сейчас в США. Ищу хайлайты в интернете. Поздравляю сборную России с победой над Финляндией!» — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

По его словам, футбол является его любимым видом спорта наравне с MMA.

«Россия может побороться за выход в самые высокие стадии чемпионата Европы. В команде много хороших футболистов, приятно видеть среди них молодых. Я считаю, сборной России пора вернуться на вершину», — добавил Монсон.

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее Лев Лещенко выразил мнение, что сборная России по футболу выглядела слабо в матче с Финляндией.

Новости smi2.ru
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