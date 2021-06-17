Монсон считает, что Россия способна побороться за выход в самые высокие стадии Евро-2020

«Стараюсь следить за выступлениями нашей команды на Евро, хоть и нахожусь сейчас в США. Ищу хайлайты в интернете. Поздравляю сборную России с победой над Финляндией!» — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».
По его словам, футбол является его любимым видом спорта наравне с MMA.
«Россия может побороться за выход в самые высокие стадии чемпионата Европы. В команде много хороших футболистов, приятно видеть среди них молодых. Я считаю, сборной России пора вернуться на вершину», — добавил Монсон.
Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.
Ранее Лев Лещенко выразил мнение, что сборная России по футболу выглядела слабо в матче с Финляндией.