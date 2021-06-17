Лещенко считает, что сборная России по футболу выглядела слабо в матче с Финляндией

Народный артист России Лев Лещенко отреагировал на победу национальной сборной над Финляндией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Народный артист России Лев Лещенко отреагировал на победу национальной сборной над Финляндией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Я рад. Выиграли — уже хорошо. Думаю, что в Копенгагене можно будет играть. Финны обыграли их. Но тут будет играть фактор чужого поля. Надежда есть, но команда выглядела слабо. Фаворитами мы в матче с Данией точно не будем», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Он также назвал большой потерей для сборной травму защитника Марио Фернандеса. По его мнению, это может отразиться на результате в матче с датчанами.

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее первый тренер Миранчука оценил игру футболиста в матче Финляндия — Россия.