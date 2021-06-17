Гусев о победе над Финляндией на Евро-2020: Черчесов принял правильные решения

«Станислав Саламович вместе со своим штабом принял максимально правильные решения по составу и выбрал на 100% подходящую тактическую расстановку. В итоге мы всё увидели сами. По-другому сыграть с финнами было нельзя. Очевидно, что самим садиться в оборону — не вариант. Попытались бы взять нахрапом — получили бы ответку в контратаке. Да, разгрома команда не добилась, но счёт на табло. 1:0 — нормальный результат. Повторюсь, сборная России сделала то, что и должна была», — заявил Гусев в интервью RT.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную России с победой над Финляндией.