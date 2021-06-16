Сафонов: после отмены гола сборной Финляндии я понял, что ничего не надо бояться

«Я не успел понять, волнуюсь я или нет, так как мяч залетел в ворота уже через три минуты. Но после отмены гола я понял, что ничего не надо бояться точно. Будет только хуже, если мы будем бояться. Возможно, как и в игре с Бельгией, нам это помешает добиться положительного результата. Пропущенный гол я воспринял так: всё уже случилось и нужно всем вместе это исправлять», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Уже на четвёртой минуте Йоэль Похьянпало поразил ворота сборной России, головой замкнув подачу с фланга. Главный арбитр матча Данни Маккели отменил гол из-за положения вне игры у финского форварда, определённого с помощью VAR.

Ранее Алексей Смертин заявил, что VAR наконец-то помог сборной России.