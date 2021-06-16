Смертин: система VAR наконец-то помогла сборной России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин высказался о матче национальной команды страны с финнами (1:0), который состоялся в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин высказался о матче национальной команды страны с финнами (1:0), который состоялся в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу.

«VAR наконец-то помог. Мне показалось, что это на самом деле гол. С трибуны линию офсайда не было видно, но всё хорошо смотрелось в динамике. Я подумал: ну и ладно, это начало матча. Даже хорошо, что пропустили, потому что забьём два или три мяча. По игре было видно, что мы безусловно сильнее. У финнов добротная команда, но мы сильнее», — сказал Смертин RT.

На третьей минуте сборная Финляндии забила мяч в ворота России, однако гол был отменён арбитром после вмешательства судьи VAR, который зафиксировал офсайд у форварда команды соперника.

Ранее Миранчук заявил, что не считает матч с Финляндией лучшим в карьере за сборную России.