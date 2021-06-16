Миранчук заявил, что не считает матч с Финляндией лучшим в карьере за сборную России

«Если я забил гол, признан лучшим игроком матча, это не говорит о том, что это был мой лучший матч. Наверное, вы хотите придать этому значение только потому, что это встреча в рамках Евро. Но я не согласен с этим», — заявил Миранчук после матча.
В общей сложности в активе 25-летнего хавбека 35 матчей за национальную команду, и в игре с Финляндией на Евро-2020 он забил свой пятый мяч в составе национальной команды и первый с ноября 2019 года.
Ранее Миранчук рассказал, сильно ли изменилась его игра после перехода в «Аталанту».