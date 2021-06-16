Миранчук рассказал, сильно ли изменилась его игра после перехода в «Аталанту»

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук после матча чемпионата Европы с командой Финляндии высказал мнение, как изменилась его игра после перехода в бергамскую «Аталанту».

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук после матча чемпионата Европы с командой Финляндии высказал мнение, как изменилась его игра после перехода в бергамскую «Аталанту».

«Наверное, что-то изменилось, конечно же. Другой чемпионат, требования. В каких-то компонентах прибавил, подрос. Это нормальное явление. Тут сложно что-то сказать. Не вижу смысла. Я провёл там всего лишь один сезон. Была адаптация, привыкал к команде, требованиям, чемпионату. Сложно сказать, что сильно как-то изменился», — заявил Миранчук.

По словам игрока, за минувший сезон у него было время понять, что иногда шансов проявить себя бывает не так много.

«То, что отведено тебе, нужно провести с максимальной пользой. Привнести что-то своё. Те, кто выходят на замену, посвежее, поэтому должны оживлять игру. Сегодня выполнил задачу, установку тренера. Не в первый раз выходил в стартовом составе. Да, разница есть. Но всегда есть функции, которые ты обязан выполнить. Вопрос лишь в том как. Финны старались действовать на контратаках, ловить, выбегать. Готовились к этому», — добавил Миранчук.

Сборная России победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о плане сборной России на игру с Финляндией.