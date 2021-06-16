Черчесов рассказал о плане сборной России на игру с Финляндией

«Если вы видели игру, то план легко читался. Практически постоянно исполняли его, он работал. Развивать атаки через инсайдные зоны, получать мячи в атаке, использовать фланги — для проходов и прострелов. Середина у них занята тремя центральными защитниками и опорником. Футболисты выполняли то, что мы от них требовали. Естественно, моменты у нас были. Но и соперник создал пару контратак. Запланировать голы невозможно. Главное — создавать моменты, что мы и делали. Думаю, матч держал всех в напряжении. Понравилось то, что мы победили. Ждём завтра встречу с участием наших соперников. Будем готовиться», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее Черчесов заявил, что все игроки сборной России выполнили свои роли на поле в матче с Финляндией.