Смертин выделил игру Головина и Баринова в матче с Финляндией

«Мне очень понравился Головин в первом тайме. Во втором он менее заметен был, потому что мы забили и он играл в энергосберегающем режиме. Вообще, проблема нашего футбола — во фрагментарной мотивации. Ты сыграл эпизод, и потом тебя не видно. Западный футбол не даёт такой возможности, это попустительство. А Головин с самого начала был вовлечён в игру, брал инициативу. Если он не видел партнёра, то просто съедал пространство за счёт ведения мяча. Было заметно, как он нагнетал ситуацию», — сказал Смертин RT.

Также бывший футболист отметил характер Дмитрия Баринова.

«Баринов мне нравится характером. Не знаю, насколько он оригинален. Думаю, он ещё не показал все возможности, которые имеет. В своё время я провёл треть матчей сборной в качестве защитника, а если бы поставили в ворота, то был бы вратарём. Раз Баринова поставили с краю, то он там и играл ради успеха команды», — добавил Смертин.

Ранее Смертин высказался по поводу отменённого гола сборной Финляндии.