Сафонов: играть на Евро — большой и важный опыт для меня

«Догадывался, что выйду на матч с финнами, но на установке убедился в этом. В любом случае я готовлюсь к каждому матчу, мало ли что может случиться. Я был спокоен, старался снарядить ребят, не до всех удавалось докричаться, но старался поддерживать. В итоге всё у нас получилось», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Он отметил, что ему не требовалась поддержка, наоборот, он старался подбодрить партнёров по команде.

«Мы разбирали финнов, и я был морально готов к пенальти. Было понимание, кто куда бьёт, и это не стало бы сюрпризом для меня. Я бы сразился в этой схватке. Мне серьёзно в игру вступать не приходилось, два раза всего меня ударили. В целом играть на Евро — это удовольствие при такой поддержке. Это большой и важный опыт для меня. Я счастлив, что его получил», — добавил Сафонов.

В первом матче группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3) за сборную России сыграл Антон Шунин, а Сафонов занял место в воротах команды на игру второго тура с Финляндией, завершившуюся победой (1:0).

Ранее Роман Зобнин высказался об игре Сафонова в матче с Финляндией.