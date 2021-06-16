Караваев: очень хочется порадовать болельщиков и выйти в плей-офф Евро

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал победу над национальной командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал победу над национальной командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Конечно, всегда тяжеловато выходить на замену. Все должны быть готовы всегда к травмам основных игроков и выйти на поле. Готовились к финнам, знали их сильные и слабые стороны. Думаю, как они играли, так и показали себя. Больше нечего добавить по этому поводу», — заявил Караваев после матча.

Он отметил, что не хочет сравнивать нынешнее выступление команды с играми Евро-2008.

«Какие там неудачи и ещё что-то. Готовимся от игры к игре. Главное — набрали три очка. С Даней обязательно нужно побеждать. Очень хочется порадовать болельщиков и выйти в плей-офф», — добавил Караваев.

Сборная России победила Финляндию со счётом 1:0 и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня.

Ранее Станислав Черчесов ответил, тяжело ли сборной России дался переход на схему в три центральных защитника.