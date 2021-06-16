Тренер сборной Финляндии рассказал, удивила ли его команда России в матче Евро-2020

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал, удивила ли его игра сборной России в матче команд на чемпионате Европы по футболу.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал, удивила ли его игра сборной России в матче команд на чемпионате Европы по футболу.

«Мы знали, что Жирков получил травму. Ожидали, что будут какие-то изменения. После того как сборная России проиграла Бельгии, мы ждали чего-то нового. Но в целом они играли так, как мы и думали. Мы изучали их. Акцент был смещён на фланги, с которых шли подачи в штрафную. Было бы интересно, какие бы изменения они провели, если бы мы забили в дебюте», — заявил Канерва после матча.

Финляндия проиграла России со счётом 0:1 и в заключительном матче группового этапа встретится с Бельгией.

Ранее Канерва высказал мнение, что Дзюба действовал не совсем правильно в эпизоде с Тойвио.