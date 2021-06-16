Канерва считает, что Дзюба действовал не совсем правильно в эпизоде с Тойвио

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказал мнение об эпизоде с защитником Йооной Тойвио и форвардом сборной России Артёмом Дзюбой в концовке матча команд на чемпионате Европы по футболу.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказал мнение об эпизоде с защитником Йооной Тойвио и форвардом сборной России Артёмом Дзюбой в концовке матча команд на чемпионате Европы по футболу.

«Да, очень неприятно, когда такой крупный футболист таким образом действует против тебя. В моё время такая борьба считалась обычным делом, но правила изменились. Считаю, то что сделал Дзюба, не совсем правильно», — заявил Канерва после матча.

Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи. Тойвио и Дзюба столкнулись в борьбе за мяч, после чего финский защитник вылетел за пределы поля. В итоге он был заменён на Фредрика Йенсена.

Ранее Канерва заявил, что сборная Финляндии хотела играть на победу в матче с Россией, но не получилось.