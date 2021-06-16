Тренер сборной Финляндии: мы хотели играть на победу, но у нас не получилось

«Как вы можете догадаться, мы разочарованы. Мы хотели играть на победу, но у нас не получилось. В футболе очень много различных драматичных моментов. Мы хотели забить, одержать победу над Россией. На самом деле, мы подошли к этому довольно близко. Не знаю, как отменённый гол повлиял на игру. Но мы старались прессинговать соперника», — заявил Канерва после матча.

Он отметил, что доволен тем, что в игре с Россией у его команды было больше голевых моментов, чем в матче с Данией.

«У нас были шансы, но мы не смогли их правильно использовать. В общем и целом в защите сыграли неплохо. Был, конечно, момент, который привёл к голу, но в основном всё было неплохо. Горжусь нашими игроками. Они выложились на 100%. Всё, что я могу сказать», — добавил специалист.

Финляндия проиграла России со счётом 0:1 и в заключительном матче группового этапа сыграет с Бельгией.

Ранее сообщалось, что сборная России не пропустила в матче Евро впервые за 13 лет.