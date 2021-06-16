Тренер сборной Финляндии высказался о низкой эффективности контратак в матче с Россией

«Не получалось так быстро контраатковать? Хорошее замечание. Тоже это заметил... Мы создали довольно много шансов для того, чтобы забить. К сожалению, эффективность нашей команды сегодня не была высокой. Защитники сборной России не давали нам забить. В итоге главное — это не статистика, а счёт», — заявил Канерва после матча.
Финляндия проиграла России со счётом 0:1 и в заключительном матче группового этапа встретится с Бельгией.
Ранее Канерва заявил, что сборная Финляндии хотела играть на победу в матче с Россией, но не получилось.