Тренер сборной Финляндии высказался о низкой эффективности контратак в матче с Россией

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказал мнение, почему его подопечным не удавались контратакующие действия в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой России.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказал мнение, почему его подопечным не удавались контратакующие действия в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой России.

«Не получалось так быстро контраатковать? Хорошее замечание. Тоже это заметил... Мы создали довольно много шансов для того, чтобы забить. К сожалению, эффективность нашей команды сегодня не была высокой. Защитники сборной России не давали нам забить. В итоге главное — это не статистика, а счёт», — заявил Канерва после матча.

Финляндия проиграла России со счётом 0:1 и в заключительном матче группового этапа встретится с Бельгией.

Ранее Канерва заявил, что сборная Финляндии хотела играть на победу в матче с Россией, но не получилось.