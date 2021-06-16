Быстров считает, что судья пожалел сборную России в первом тайме матча с Финляндией

«Не нужно забывать, что у двух наших опорных полузащитников есть жёлтые карточки. В первом тайме нас судья пожалел. Говоря откровенно, он должен был удалять Баринова с поля. Но во втором тайме он уже нас не пожалеет», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Он отметил, что в первом тайме была равная игра.
«Пытались, бились о стену, пока индивидуальные действия Миранчука не сказали своё слово. Когда восемь человек встают у своих ворот, нужны индивидуальные действия, нужно брать игру на себя, что и сделал Алексей. Не пожалей нас судья, удали он нашего игрока, и против таких финнов было бы непросто», — добавил Быстров.
По итогам первого тайма счёт — 1:0 в пользу сборной России.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.