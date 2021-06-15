Александр Мостовой высмеял игроков сборной России по футболу за слова о Бельгии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова игроков национальной команды после поражения от Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова игроков национальной команды после поражения от Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

«С точки зрения футбола меня поразили комментарии наших футболистов, особенно молодых, о Бельгии, мол, ничего особенного, Лукаку — ничего особенного. Меня это очень рассмешило. Человек где только не играл, где только не забивал, да и в этой игре ещё положил два, ещё как положил. А они говорят «ничего особенного». Ребята, это как?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его мнению, российские игроки должны сперва поиграть в хороших европейских чемпионатах, чтобы высказываться подобным образом.

«Вышел Азар, сделал пару рывков, а наши ребята совсем как на вокзале стояли смотрели на уходящую электричку. Это всё при условии, что Эден уже полтора года лечится», — добавил эксперт.

Сборная России проиграла Бельгии со счётом 0:3. В следующем матче российская команда сыграет с Финляндией. Встреча состоится 16 июня.

Ранее Валерий Карпин выразил мнение, что Бельгия провела против России не лучшую свою игру.