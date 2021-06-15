Карпин считает, что Бельгия провела против России не лучшую свою игру

«Меня удивила сборная Бельгии, честно говоря. Удивила тем, что они ходили всю игру пешком практически. Сейчас не стоит говорить про то, что они забили плюс-минус быстрый мяч. По мне, они играли на 50% своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило: что Бельгия играла — давайте так это назовем — не лучшую свою игру. А возможно, даже худшую», — заявил Карпин в эфире YouTube-каналa «Коммент.Шоу».
После первого тура группового этапа сборная России занимает последнее место в своём квартете, не имея набранных очков.
Ранее главный тренер сборной Финляндии высказался о поражении России от Бельгии.