Карпин считает, что Бельгия провела против России не лучшую свою игру

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин уверен, что сборная Бельгии в матче первого тура Евро-2020 с Россией (3:0) не задействовала максимум своих ресурсов.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин уверен, что сборная Бельгии в матче первого тура Евро-2020 с Россией (3:0) не задействовала максимум своих ресурсов.

«Меня удивила сборная Бельгии, честно говоря. Удивила тем, что они ходили всю игру пешком практически. Сейчас не стоит говорить про то, что они забили плюс-минус быстрый мяч. По мне, они играли на 50% своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило: что Бельгия играла — давайте так это назовем — не лучшую свою игру. А возможно, даже худшую», — заявил Карпин в эфире YouTube-каналa «Коммент.Шоу».

После первого тура группового этапа сборная России занимает последнее место в своём квартете, не имея набранных очков.

Ранее главный тренер сборной Финляндии высказался о поражении России от Бельгии.