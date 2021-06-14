Боярский об эфире с участием Бузовой и Губерниева: это странно

«Я с её участием давно ничего не смотрю. Меня это не интересует. Я думаю, что это сделали не подумав. Я не понимаю, что происходит. Это странно», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее комментатор принёс извинения.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее Бузова высказалась о скандале с Губерниевым в эфире «Матч ТВ».