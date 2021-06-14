Бузова высказалась о скандале с Губерниевым в эфире «Матч ТВ»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала скандал со своим участием и комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошёл в эфире телеканала «Матч ТВ».

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала скандал со своим участием и комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошёл в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Мы много говорим, и иногда в этом есть смысл… Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок. Я всё могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире моё сердце, воспитание, религия не принимают! Для меня это дно!» — написала Бузова в своём Instagram-аккаунте.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее комментатор принёс извинения.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на поведение Бузовой в эфире «Матч ТВ».