Калиниченко отреагировал на поведение Бузовой в эфире «Матч ТВ»

«Это дело тех людей, которые ставят такое в эфир. Скорее всего, они своих целей добились. Но если спрашивать моё субъективное мнение, то мне это всё не понравилось», — цитирует Калиниченко «Спорт-Экспресс».

Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее комментатор принёс извинения.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее экс-бойфренд Бузовой раскритиковал Губерниева.