Экс-бойфренд Бузовой раскритиковал Губерниева

Давид Манукян (DAVA), бывший молодой человек Ольги Бузовой, известный блогер и рэп-исполнитель, подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева после инцидента с певицей в эфире телеканала «Матч ТВ».

Давид Манукян (DAVA), бывший молодой человек Ольги Бузовой, известный блогер и рэп-исполнитель, подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева после инцидента с певицей в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Докопаться до девушки в прямом эфире — мерзкий поступок. Мне вас жаль», — написал Манукян в Instagram.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина. Позднее комментатор принёс извинения.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее в сборной России пошутили о конфликте Бузовой и Губерниева в эфире канала «Матч ТВ».