В сборной России пошутили о конфликте Бузовой и Губерниева в эфире «Матч ТВ»

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на инцидент между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на инцидент между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Черчесов на установке перед матчем со сборной Финляндии», — говорится в Twitter-аккаунте российской команды.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина. Позднее комментатор принёс извинения.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020. Она также назвала своим фанатом главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал непозволительным поведение Губерниева в ситуации с Бузовой.