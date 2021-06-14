В сборной России пошутили о конфликте Бузовой и Губерниева в эфире «Матч ТВ»

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Черчесов на установке перед матчем со сборной Финляндии», — говорится в Twitter-аккаунте российской команды.
Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина. Позднее комментатор принёс извинения.
Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020. Она также назвала своим фанатом главного тренера сборной Станислава Черчесова.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал непозволительным поведение Губерниева в ситуации с Бузовой.