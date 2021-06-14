Тихонов назвал непозволительным поведение Губерниева в ситуации с Бузовой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева за ссору с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева за ссору с певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Видимо, женщины ему совсем не нужны в этой жизни. Такое поведение абсолютно непозволительно. Бузова известна на всю страну. Человек потерял совесть окончательно, рамок у него нет. Зачем доводить женщину до слёз? Где его воспитание? В спортивном мире он давно потерял уважение, теперь пришла очередь шоу-бизнеса», — цитирует Тихонова Sport24.

Эксперт отмечает, что Губерниев не может считаться мужчиной, и предполагает, что комментатора скоро уволят. Тихонов также возмутился тем фактом, что Губерниев с кем-то пытается говорить о футболе.

«Он теперь обязан извиниться перед ней публично и упасть на колени. С женским полом так общаться стыдно. Ольге я пожелаю успехов в шоу-бизнесе и больше не общаться с такими потерявшими мужское начало лицами», — добавил Тихонов.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина. Позднее комментатор принёс извинения.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала конфликт Губерниева и Бузовой в эфире канала «Матч ТВ».