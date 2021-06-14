Рудковская прокомментировала конфликт Губерниева и Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на инцидент между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на инцидент между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я эфир не смотрела. Я в хороших отношениях с Олей и Димой. Мне кажется, что Ольга — очень впечатлительная девочка, искренняя. Её искренность, к сожалению, не всех подкупает, особенно мужчин-спортсменов, как оказалось. Они не все это понимают и ценят. Я считаю, что искренность в наше время стоит дорогого. Для меня Оля — очень хороший человек», — цитирует Рудковскую Sport24.

Она при этом отметила, что Губерниев является настоящим профессионалом, когда речь заходит о спорте. По её мнению, комментатор найдёт способ наладить отношения с Бузовой и не стоит нагнетать ситуацию.

«Тем более я уверена, что сегодня будет ещё один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. У нас время такое: если не говорят, то это плохо. Я к этому уже привыкла. Сегодняшняя ситуация пойдёт только ей в копилку», — добавила Рудковская.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Губерниев извинился перед Бузовой за оскорбление в прямом эфире.