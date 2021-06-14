Губерниев извинился перед Бузовой за оскорбление в прямом эфире

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к певице Ольге Бузовой после прямого эфира на телеканале «Матч ТВ», во время которого он довёл девушку до слёз.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к певице Ольге Бузовой после прямого эфира на телеканале «Матч ТВ», во время которого он довёл девушку до слёз.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Я спрашивал о театре и футболе и надеялся услышать важные параллели! Тем более что МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию от гостьи, а теперь уже и актрисы театра! Совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь! Спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались вы стойко, молодец!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина.

Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от национальной команды Бельгии со счётом 0:3 в первом матче Евро-2020.

Ранее Канделаки отреагировала на конфликт Губерниева с Бузовой в эфире канала «Матч ТВ».