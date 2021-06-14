Канделаки отреагировала на конфликт Губерниева с Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о перепалке ведущего Дмитрия Губерниева и популярной певицы Ольги Бузовой.

«Мир спорта суров. Мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относятся к женским слабостям с неоправданной жёсткостью. Уверена, что Дмитрий Губерниев лично скажет Оле всё, что должно. От себя скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца, произнеся очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. Я думаю, что всё у нас получится. Потому что эта сборная вызывает такие эмоции, не оставляя равнодушными никого от рядового любителя спорта до Ольги Бузовой. Оля, спасибо за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что настолько сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде: от криков в её поддержку, слёз и переживаний до улыбок и поцелуев, для которых время ещё настанет», — написала в своём Telegram-канале Канделаки.

Ранее сообщалось, что Бузова разрыдалась в эфире канала «Матч ТВ» после перепалки с Губерниевым.