Бузова разрыдалась в эфире канала «Матч ТВ» после перепалки с Губерниевым

Известный ведущий и телекомментатор Дмитрий Губерниев довёл до слёз популярную певицу Ольгу Бузову в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Во время эфира Губерниев задал Бузовой вопрос о том, пьёт ли она коньяк по утрам. В ответ певица расплакалась и обвинила телеведущего в том, что он не мужчина.

«Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении уже стольких лет. Я пришла сюда поддержать сборную России… Коньяк?! Вам показать мою фигуру?! Вы издеваетесь?! Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь, перенесла операцию сложнейшую! Я никогда больше сюда не приду! Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина! Я хотела говорить о спортсменах и о футболе. Вы же меня лично оскорбляете пять лет в комментариях. Как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо!» — ответила Бузова.

Ранее сообщалось, что Бузова обратилась к игрокам сборной России с мотивационной речью.