Бузова обратилась к игрокам сборной России с мотивационной речью

Известная певица и блогер Ольга Бузова поддержала сборную России по футболу, которая в настоящее время выступает на чемпионате Европы.

Известная певица и блогер Ольга Бузова поддержала сборную России по футболу, которая в настоящее время выступает на чемпионате Европы.

«Жизнь — одна, кайфуйте! Это посыл для нашей сборной. Я так люблю Россию, я так люблю спорт, и я так люблю футбол. Ребята, я вас люблю. Вас любит вся страна. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я, а рвите, идите вперёд. Ребят, соберитесь! Мы болеем за вас», — заявила Бузова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России после первого тура занимает последнее место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой строчке располагаются бельгийцы (3 очка), на второй — финны (3), на третьей — датчане (0).

Ранее Фернандес затруднился сравнить составы сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020.