Футболист сборной Словакии Шкриньяр прокомментировал победу над Польшей

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о победе над Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о победе над Польшей в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Мы хорошо начали игру, хорошо играли в первом тайме, забили. В перерыве все сошлись на том, что нам было нужно сконцентрироваться. Поначалу нам это не удалось, но мы смогли вернуться в игру и забить», — сказал Шкриньяр после матча.

Он также прокомментировал свой победный гол и признался, что не очень хорошо помнит, что случилось в том эпизоде.

«Получил мяч и пробил. Это очень здорово. Не очень часто забиваю, но это очень приятно», — добавил игрок.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).

Ранее главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза назвал сборную Словакии физически сильной командой.