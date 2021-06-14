Соуза назвал сборную Словакии физически сильной командой

Главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза поделился мнением, в чём Словакия превзошла его команду в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза поделился мнением, в чём Словакия превзошла его команду в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Он допустил, что поляки проделали меньший объём работы, чем соперник, и не были продуктивны на флангах.

«Дело не в том, что Словакия проделала больше беговой работы. Просто так складывалась игра. Словакия — очень физически сильная команда. Мы старались корректировать какие-то вещи, создавать противнику больше проблем. Чтобы футболисты могли больше взаимодействовать с Левандовски и Зелиньским. Больше всего меня разочаровало отсутствие концентрации в некоторые моменты. Тогда соперник нас и наказал», — сказал Соуза на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что команде стоит сохранять позитив и постараться одержать две победы в оставшихся матчах.

«Следующая встреча будет совсем другой. Если не будем надеяться, будет сложно добиться результата. Знаю, что мы можем справиться с трудностями», — добавил специалист.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).

Ранее тренер сборной Польши высказался об удалении Гжегожа Крыховяка в матче со Словакией.