Тренер сборной Польши высказался об удалении Крыховяка в матче со Словакией

«Всякое случается. Нужно, чтобы игроки чувствовали момент. Если футболисты смогут сделать выводы из ошибок, то мы станем сильнее, сможем создавать больше быстрых моментов, с которых забьём. Что касается конкретно Крыховяка, это очень опытный игрок. В тот момент мы играли сильнее противника, Гжегож добавлял нам агрессии. Не было причины менять его, особенно когда мы контролировали ход встречи. Иногда нужно снимать некоторых футболистов, но это не тот случай. Мы будем поддерживать Крыховяка, как и остальных, несмотря на красную карточку. Нам нужно мыслить позитивно, принимать правильные решения», — сказал Соуза на пресс-конференции.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).

Ранее тренер сборной Польши признался, что разочарован игрой со Словакией.