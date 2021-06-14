Тренер сборной Польши признался, что разочарован игрой со Словакией

«Я тоже разочарован тем, как мы сыграли. Разочарован и поражением. Роберт периодически был совсем один, особенно в первом тайме. Ему просто нужно лучше взаимодействовать с партнёрами по команде. Нужен кто-то, кто сможет помогать Левандовски. В первом тайме мы не смогли воспользоваться сильными сторонами некоторых наших игроков. Были проблемы с последним пасом», — сказал Соуза на пресс-конференции.

Он также заявил, что не согласен с тем, что словаки смогли полностью нейтрализовать атаку поляков, так как удалось создать три опасных момента. По его мнению, поляки неплохо начали второй тайм, но так как линия защиты играла достаточно высоко, то нужно было лучше следить за контратаками, а голы были пропущены как раз в подобных ситуациях.

«Мы кое-что сумели исправить, но в какой-то момент остались вдесятером. Были хорошие моменты для контратак, действовали намного эффективнее в центре, взаимодействие между игроками было довольно неплохое. Нам нужно лучше играть на флангах. Поработать над точностью навесов, передач низом, реализацией. На мой взгляд, мы ошиблись лишь в паре эпизодов, но в остальном неплохо сдерживали соперника. Нужно мыслить оптимистично. У нас остались матчи, которые необходимо хорошо провести. В следующей игре мы встречаемся с Испанией. Постараемся добиться нужного результата», — добавил специалист.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).

Ранее Штефан Таркович высказался о целях сборной Словакии на Евро-2020 после победы над Польшей.