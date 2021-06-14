Таркович высказался о целях сборной Словакии на Евро-2020 после победы над Польшей

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович ответил на вопрос о целях команды на чемпионате Европы после победы над Польшей в первом туре группового этапа турнира.

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович ответил на вопрос о целях команды на чемпионате Европы после победы над Польшей в первом туре группового этапа турнира.

«Думаю, что каждая команда очень долго и упорно работала, чтобы попасть сюда. Все хотят выйти из группы. Думаю, после этого матча от нас будут ожидать дальше большего. Но для меня главным был не результат, а показать, на что мы способны, что мы можем играть в высококлассный футбол. Теперь будем готовиться к Швеции и Испании», — сказал Таркович на пресс-конференции.

По его словам, победа над Польшей многое значит как для него самого, так и для всех людей, которые принимали участие в подготовке команды.

«Мы провели вместе три недели. У нас было время сконцентрироваться на особенно важных моментах. Тот факт, что мы выиграли первую игру, не значит, что мы выйдем в плей-офф. Но очень здорово, что игроки умеют работать вместе и хотят показать болельщикам, что будут сражаться за страну», — добавил специалист.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).

Ранее тренер сборной Словакии заявил, что Милан Шкриньяр отлично сыграл в матче с Польшей.