Тренер сборной Словакии: Шкриньяр отлично сыграл в матче с Польшей

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович отметил игру защитника команды Милана Шкриньяра в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы с Польшей.

Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович отметил игру защитника команды Милана Шкриньяра в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы с Польшей.

«Шкриньяр отлично выступил сегодня. Думаю, вся команда сыграла хорошо. Были готовы противостоять атаке сборной Польши», — сказал Таркович на пресс-конференции.

Он также ответил, опекал ли персонально Шкриньяр лидера поляков Роберта Левандовски.

«Левандовски играл ключевую роль у поляков, особенно в последней трети матча. Милан не опекал Роберта персонально, но защитники всё равно сумели нейтрализовать такого замечательного нападающего», — добавил специалист.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией.

Ранее Таркович рассказал, как пожарная тревога в отеле повлияла на подготовку сборной Словакии.