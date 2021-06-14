Тренер сборной Словакии: Шкриньяр отлично сыграл в матче с Польшей

«Шкриньяр отлично выступил сегодня. Думаю, вся команда сыграла хорошо. Были готовы противостоять атаке сборной Польши», — сказал Таркович на пресс-конференции.
Он также ответил, опекал ли персонально Шкриньяр лидера поляков Роберта Левандовски.
«Левандовски играл ключевую роль у поляков, особенно в последней трети матча. Милан не опекал Роберта персонально, но защитники всё равно сумели нейтрализовать такого замечательного нападающего», — добавил специалист.
Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией.
Ранее Таркович рассказал, как пожарная тревога в отеле повлияла на подготовку сборной Словакии.