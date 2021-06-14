Таркович рассказал, как пожарная тревога в отеле повлияла на подготовку сборной Словакии

«Да, это действительно произошло. И это не лучший сценарий. Это немного повлияло на нашу подготовку, но не очень сильно. Результат доказывает, что мы профессионалы и подобное не может повлиять на нашу игру», — сказал Таркович на пресс-конференции.
До этого в прессе появилась информации о возгорании в отеле сборной Словакии.
Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией.
Ранее тренер сборной Словакии отметил важность тактики в победном матче с Польшей.