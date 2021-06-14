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14 июня
Тренер сборной Словакии отметил важность тактики в победном матче с Польшей
Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович прокомментировал победу над Польшей матче первого тура группового этапа Евро-2020.
Тренер сборной Словакии отметил важность тактики в победном матче с Польшей
  • Reuters
Тренер сборной Словакии отметил важность тактики в победном матче с Польшей
  • Reuters
Главный тренер сборной Словакии по футболу Штефан Таркович прокомментировал победу над Польшей матче первого тура группового этапа Евро-2020.

«Тактика и дисциплина — очень важные вещи. Многие из наших игроков устали. Пришлось провести несколько замен. С точки зрения тактики сумели хорошо провести игру и выиграть», — сказал Таркович на пресс-конференции.

На вопрос об удалении в составе соперника специалист подчеркнул, что не собирается комментировать работу арбитров.

«Мы сумели организовать нашу команду так хорошо, что смогли нейтрализовать нападающих поляков. Мы решили, что Хараслин будет ответственен за правый фланг. Пекарик старался покрывать зону, в которой находился Левандовски», — добавил тренер.

Словакия обыграла Польшу со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал автором самого быстрого автогола в истории чемпионатов Европы по футболу.

Новости smi2.ru
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