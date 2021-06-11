Семак считает, что шансы России на победу над Бельгией возрастают из-за отсутствия де Брёйне и Азара

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча сборных России и Бельгии на чемпионате Европы по футболу.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча сборных России и Бельгии на чемпионате Европы по футболу.

«Мы играем дома, в связи с этим наши шансы на победу возрастают. Команда опытная, проявила себя хорошо на домашнем чемпионате мира в 2018 году, поэтому я думаю, что есть надежда на выход из группы, а потом многое будет зависеть от жребия, на кого мы выходим. Да, по бумаге Бельгия — самый сильный соперник. Однако де Брёйне и Азар пропускают матч. Это два очень важных и ключевых игрока для Бельгии, поэтому наши шансы становятся чуть-чуть выше», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что проведение матча на своём поле также может положительно повлиять на исход противостояния.

«Надеемся, команда сыграет хорошо и добьётся хорошего результата. Выход из группы уже будет достойным результатом, а дальше всё будет зависеть от качества игры и от того, на какого соперника мы выйдем», — добавил специалист.

Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Матч сборных России и Бельгии, который станет для команд первым на турнире, состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее сообщалось, что кот Губерниева предсказал победу России над Бельгией в матче Евро-2020.