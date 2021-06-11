Кот Губерниева предсказал победу России над Бельгией в матче Евро-2020

Кот известного комментатора Дмитрия Губерниева дал прогноз на матч между сборными России и Бельгии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Кот известного комментатора Дмитрия Губерниева дал прогноз на матч между сборными России и Бельгии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Кот повернулся к флагу России, предсказав тем самым победу отечественной национальной команды.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустили поезд с портретами игроков сборной России.