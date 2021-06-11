Кот Губерниева предсказал победу России над Бельгией в матче Евро-2020

Кот повернулся к флагу России, предсказав тем самым победу отечественной национальной команды.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что в московском метро запустили поезд с портретами игроков сборной России.
🔮 Россия победит Бельгию— Матч ТВ (@MatchTV) June 11, 2021
Наш пушистый оракул Губеркэт прочитал в новостях, что Де Брюйне и Витсель не полетели в Петербург, и сделал такое предсказание.
Кот Губерниева сделал важный выбор. Парни, не подведите Рыжика 🐈 pic.twitter.com/SE9OLPu4Ga