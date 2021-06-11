В московском метро запустили поезд с портретами игроков сборной России 

Как стало известно RT, на вагонах изображены портреты футболистов национальной команды, а также лозунг сборной: «Играем за вас».
На церемонии присутствовал бывший игрок и капитан национальной команды Алексей Смертин.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее Роберто Мартинес выразил надежду, что сборная Бельгии будет наслаждаться игрой в матче с Россией.