В московском метро запустили поезд с портретами игроков сборной России

В московском метро состоялась церемония запуска тематического поезда в поддержку сборной России по футболу на чемпионате Европы.

В московском метро состоялась церемония запуска тематического поезда в поддержку сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Как стало известно RT, на вагонах изображены портреты футболистов национальной команды, а также лозунг сборной: «Играем за вас».

На церемонии присутствовал бывший игрок и капитан национальной команды Алексей Смертин.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Роберто Мартинес выразил надежду, что сборная Бельгии будет наслаждаться игрой в матче с Россией.