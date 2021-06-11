Мартинес: надеемся, что сборная Бельгии будет наслаждаться игрой в матче с Россией

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес перед стартовым матчем группового этапа чемпионата Европы с Россией высказался об ощущениях от предстоящего турнира.

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес перед стартовым матчем группового этапа чемпионата Европы с Россией высказался об ощущениях от предстоящего турнира.

«Испытываю смесь чувств: и волнение, и радость от начала турнира. Знаем, что иногда перед турниром мы не всегда ощущаем, что действительно происходит. Но как только мы приземлились в Санкт-Петербурге, всё стало очень реальным. Надеемся, что завтра будем наслаждаться игрой, потому что мы любим играть в футбол», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

По его словам, каждая из трёх игр на групповом турнире будет важна для команды, особенно когда речь касается выстраивания защитной линии.

«Наши игроки обладают большим опытом, давно играют вместе. Нам нужно по максимуму использовать сильные качества игроков. Сегодняшняя тренировка будет очень важной. По её итогам я вынесу решение», — добавил специалист.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Мартинес отметил, что первая игра будет самой сложной.